Les trois branches des Franciscains envisagent de fusionner

Les trois ministres généraux des Franciscains, des Capucins et des Conventuels ont discuté lors d'une réunion en mai de la fusion de leurs ordres. Ils veulent "tester" de nouvelles formes de communauté et collaborer à divers projets. La page web ofm.org suggère que l'unité est "à portée de main". En Allemagne, les chefs des trois ordres se sont rencontrés du 12 au 14 juin pour discuter d'une unification et ont conclu que le pape François pouvait "l'accélérer".