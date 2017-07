Orthodoxe Kirche von Puerto Rico in die katholische Kirche aufgenommen

Die schismatische orthodoxe Kirche von Puerto Rico ist am 10. Juni in die katholische Kirche aufgenommen worden. Sie ist laut holysynergy.wordpress.com griechisch-katholisch geworden.Bisher gehörte die Gruppe zum griechisch-orthodoxen Patriarchat von Konstantinopel. Jetzt untersteht sie dem katholischen Erzbischof Roberto González von San Juan in Puerto Rico.Alberto Figueroa Morales, der Generalvikar der Erzdiözese San Juan, feierte die Aufnahmezeremonie, bei der Priester und Gläubige ein Bekenntnis des Glaubens ablegten.