Ce qui s'est passé pendant la fusillade au Nigeria

Vanguard

Le père Jude Onwuasor, curé de l'église catholique Saint-Philips, Ozubulu, Nigéria, a raconté comment un homme armé inconnu a tué 12 fidèles lors de la messe de dimanche dernier à 7 heures du matin. Selon lui, l'homme armé, habillé en noir, a tiré par deux fois. "Nous étions sur le point de commencer les prières des fidèles quand tout le problème a commencé".Joel Obunadike, qui a perdu son oncle, la femme de son frère et un bébé a déclaré àqu'ils étaient face à l'autel quand le tireur les abattus par derrière."Je n'ai pas couru pour me sauver comme les autres immédiatement et ce sont la plupart des gens qui ont essayé de s'échapper qui ont été tués ou blessés".For "prayers of the faithful" see: en.wikipedia.org/wiki/General_Intercessions