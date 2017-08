Propagandistang Homoseksuwal Inabuso ang Liham Mula sa Vatican

Si Toni Reis, ang aktibistang homoseksuwal na taga-Brazil ay ipinahayag sa social network na binati siya ni Papa Francis at ang kanyang kasama sa pakikiapid na si David Harrad sa pagpapabinyag ng tatlong bata na kanilang inampon. Ang dalawang homoseksuwal ay nagpadala ng pasabi kay Francis at tinanggap ni Monsenyor Paolo Borgia, nagtatrabaho sa Vatican Secretary of State at isang karaniwang tugon. Binigyan ito ng mapanlilang na kahulugan ni Reis bilang personal na pahayag ng pagsang-ayon ni Francis.Tinatawag ng Katekismo ng Simbahang Katoliko ang mga gawaing homoseksuwal na "mabigat na pagkakasalang gawain", "Sa kahit na anong dahilan ay hindi matatanggap".