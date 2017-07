Diocesi tedesca saluta marcia gay

La diocesi tedesca di Rottenburg-Stuttgart ha pubblicizzato sui social media la marcia gay a Stuttgart (Stoccarda) il 29 luglio, lodando un gruppo di gioventù cattolica che ha chiesto per l'occasione di pregare per "tolleranza per una società più diversificata".La diocesi ha anche pubblicato immagini di persone in una chiesa cattolica di Stoccarda in piedi intorno a una bandiera arcobaleno. Voci nei social media hanno fatto notare che la Chiesa in Germania è divintata insignificante con la sua ricerca di accettazione dalla massa.Il cardinale pro-gay Walter Kasper è stato vescovo di Rottenburg-Stuttgart.