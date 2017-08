Tötet Papst Franziskus die Berufungen?

Zentralstelle für Statistik

Aus den Zahlen, welche diedes Heiligen Stuhls kürzlich veröffentlicht hat, geht hervor, dass sich die Berufungskrise während des Pontifikats von Franziskus verschärft hat. In jenen Ländern, welche dem säkularen Liberalismus von Papst Franziskus folgen - wie Deutschland, Belgien, die Niederlande, Frankreich oder die Schweiz - ist der Rückgang der Berufungen besonders deutlich.Anders ist die Situation in Ländern und Kontinenten, welche der Linie, die Papst Franziskus auferlegt, kritisch gegenüberstehen - wie Polen oder Afrika. Dort bleiben die Berufungen gleich oder wachsen. In Deutschland, wo Papst Franziskus sehr starken Rückhalt hat, sind Berufungen praktisch nicht vorhanden.