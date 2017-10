Kumpirmado: Makabuluhang Koneksyon sa Pagitan ng Pill at Depresyon

Vogue

Tinatanggihan ng mga kabataaang babae ang "kaban ng" pill, isinulat ng British magazine na(isyu ng Nobyembre).Isang dahilan ay ang masamang epekto ng pills gaya ng pagiging sumpungin, kabag at pagtaba.Ang resulta ng pag-aaral ay isinagawa ng University of Copenhagen sangkot ang higit isang milyong kababaihan sa loob ng 13 taon at kinumpirma ang makabuluhang koneksyon sa pagitan ng hormonal contraceptive at depresyon.