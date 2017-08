Priester beschuldigt, einen Staatsstreich finanziert zu haben

Der armenisch-katholische Priester Anton Totonjian (71) wird beschuldigt, eine militante Gruppe von 15 Personen unter der Leitung von Artur Vartanian finanziert zu haben, die angeblich im November 2015 in Armenien einen Staatsstreich durchführen wollte. Hochwürden Totonjian war der Direktor des katholischen Radios „Mariam Armenia“ mit Sitz in Gumri im Nordosten des Landes. Zuvor hatte er als Priester in Australien gewirkt. Er beteuert seine Unschuld.