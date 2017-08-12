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"Епископ Санчес никогда не празднует вечерю Господню, и никогда не произносит молитву"
По сообщениям Габриэля Ариза, репортера сайта infovaticana.com, уроженец Аргентины, и противоречивый руководитель Папской академии наук, епископ Марчелло Санчез Сорондо живет жизнью настоящего бизнесмена. Санчес является одним из самых приближенных Папы Франциска в римской курии.
Как сообщают люди, работавшие с ним, Санчес "Никогда не празднует вечерю Господню, и, соответственно, никогда не произносит молитву". Они уверены в том, что у него попросту отсутствует карманный молитвенник.
В беседе с infovaticana.com, один из собеседников сообщил, что "однажды ему пришлось присутствовать на церемонии празднования вечери Господней, и было очень забавно наблюдать за тем, как он не может произнести даже основные части классического благодарственного молебна".
Кроме того, люди говорят о том, что Санчес славится ужасным характером, и относится к своим подчиненным "с презрением и без всякого уважения", особенно это касается женщин.
Изображение: Marcelo Sánchez Sorondo, © Gcmarino, wikicommons, CC BY-SA, #newsBgojkovcvg
Как сообщают люди, работавшие с ним, Санчес "Никогда не празднует вечерю Господню, и, соответственно, никогда не произносит молитву". Они уверены в том, что у него попросту отсутствует карманный молитвенник.
В беседе с infovaticana.com, один из собеседников сообщил, что "однажды ему пришлось присутствовать на церемонии празднования вечери Господней, и было очень забавно наблюдать за тем, как он не может произнести даже основные части классического благодарственного молебна".
Кроме того, люди говорят о том, что Санчес славится ужасным характером, и относится к своим подчиненным "с презрением и без всякого уважения", особенно это касается женщин.
Изображение: Marcelo Sánchez Sorondo, © Gcmarino, wikicommons, CC BY-SA, #newsBgojkovcvg