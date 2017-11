Francis, "변증법적 생각자"로 묘사되

cruxnow.com

Der Gegensatz

Bergoglianism으로 개종한 신보수주의자 페루지아 철학자 Massimo Borghesi에 따르면 교황 Francis는 "화해 생각자"를 대표한다. Borghesi는 출간을 위해 Francis와 1월 및 3월에 4차례에 걸쳐 만난 새로운 Francis 책 "An Intellectual Biography"를 최근에 출판했다. 이 책은 Francis가 끝마치지 않은 박사 논문의 제목을 밝힌다: "Polar opposition as Structure of Daily Thought and Christian Proclamation(일상의 생각과 기독교 선언의 구조로서의 양극 반대)".Austen Ivereigh는 Francis의 "변증법적 생각"의 소개를 Borghesi의 책의 핵심이라고 적는다.에서 (11월 18일) 그는 Bergoglio가 1986년 부터 적어도 4년간에 걸쳐 심혈을 기울여 그의 박사 논문에 열중했으나 끝 마치지 않았다고 적는다. 이는 그가 1992년에 보조 주교가 되었기 때문이다.Ivereigh에 따르면 누군가라도 이 논문을 본 사람이 있는지 명확하지가 않다. 이 논문은 극적인 대조의 화해에 대한 Romano Guardini의 작품("The Contract")에 대한 연구였다.