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Франциск посетил сторонников гендерной идеологии и гей-пропаганды
26 октября Папа Франциск впервые посетил римский офис фонда Scholas Occurrentes, расположенного в Ватикане. Фонд является организацией, главная цель которой - установление связей между школами, созданными кардиналом Бергольо в Буэнос-Айресе.
Фонд Scholas Occurrentes широко известен активным продвижением гендерной идеологии и гей-пропаганды.
Изображение: © Jeffrey Bruno, Aleteia, CC BY-SA, #newsFsayydqirf
Фонд Scholas Occurrentes широко известен активным продвижением гендерной идеологии и гей-пропаганды.
Изображение: © Jeffrey Bruno, Aleteia, CC BY-SA, #newsFsayydqirf