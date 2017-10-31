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Франциск посетил сторонников гендерной идеологии и гей-пропаганды

26 октября Папа Франциск впервые посетил римский офис фонда Scholas Occurrentes, расположенного в Ватикане. Фонд является организацией, главная цель которой - установление связей между школами, созданными кардиналом Бергольо в Буэнос-Айресе.

Фонд Scholas Occurrentes широко известен активным продвижением гендерной идеологии и гей-пропаганды.

Изображение: © Jeffrey Bruno, Aleteia, CC BY-SA, #newsFsayydqirf
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