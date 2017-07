Die neue Kathedrale von Raleigh ist weder hässlich noch modernistisch

Am 26. Juli wurde in der Diözese Raleigh im US-Bundesstaat North Caroline eine neue Kathedrale dem heiligen Namen Jesu geweiht. Das Gebäude kostete 45,7 Millionen Dollar. Es hat die Form eines Kreuzes und bietet Platz für 2.000 Menschen. An den Sonntagen werden sieben Messen in der Kathedrale gefeiert.In der kleineren, bisherigen Kathedrale von Raleigh gab es am Sonntag 12 Messen. Das Gotteshaus konnte nicht alle Gläubigen fassen, die bis vor der Kirchentüre am Gehsteig standen.