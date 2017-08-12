Папа Франциск уничтожает профессиональных пасторов

центральной статистической службой

Данные опубликованныеСвятого Престола свидетельствуют о том, что с приходом Папы Франциска к власти в церковь вернулся кризис профессиональных пасторов. Резкое снижение количества профессиональных служителей ярче всего заметно в странах, которые четко следуют правилам духовного либерализма Папы Франциска, среди которых Германия, Бельгия, Голландия, Франция и Швейцария.Страны и континенты, которые критически относятся к политике Франциска, такие как Польша или Африка, показывают совершенно другую ситуацию. Количество профессиональных пасторов не изменяется или увеличивается. В Германии, которая наиболее активно поддерживает Папу Франциска, институт профессиональных пасторов практически перестал существовать.