Архиепископ живет так, "Как если бы Господь действительно существовал"

El Mundo

6 августа представители изданияобратились к уроженцу Испании, епископу Сантьяго Агрело Мартинез из ордена францисканцев-миноритов, проживающему в городе Танжер (Марокко), с вопросом, верит ли он в Бога.На что он ответил: "Верить или нет - личный выбор каждого человека, который может изменяться на протяжении всей жизни. Лично я скажу, что я пытаюсь жить так, как если бы Господь действительно существовал. Кто-то может жить так как будто Бога не существует, но я не могу представить себе такую жизнь".