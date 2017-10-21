Папа Франциск хочет быть с методистами "при разломе буханки хлеба"

19 октября, во время встречи с делегацией всемирного методистского совета, Папа Франциск заявил о том, что "представители наших сообществ" смогут "поддержать и защитить друг друга своей преданностью вере". Стоит отметить, что методисты и католики не имеют общей веры.Франциск похвалил основателя методистов, Джона Уэсли (+1791), за то, что он помог людям "прожить святую жизнь", и попросил молиться о том, чтобы "мы смогли поддержать друг друга, разломив одну буханку хлеба". Протестанты используют данное выражение, чтобы подчеркнуть, что в ходе их богослужений не используется таинство освящения.