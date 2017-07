Cardenal Müller: "no comprendo por qué no hay diálogo"

Il Foglio

En una entrevista conel despedido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller enfatiza que él siempre fue leal al papa Francisco: “no fue nunca una lealtad reducida a mera adulación".Preguntado sobre el cardenal pro-gay de Viena, Christoph Schönborn, quien declaró que su posición sobre “Amoris Laetita” contradice la posición adoptada por Müller, éste contesta: “puede ser que el cardenal Schönborn tenga una visión opuesta a la mía, pero su visión también se opone a una que él tenía antes que cambiara de pensamiento".Sobe la negativa del papa Francisco a dialogar con los cardenales de los “Dubia”, Müller dice: “no comprendo por qué no hay diálogo con calma y serenidad”. Y agrega: “hasta el día de hoy sólo escuché gritos e insultos contra esos cardenales. Pero ésta no es ni la forma ni el tono para continuar”. Y: “nosotros los obispos tenemos el derecho, yo diría el derecho divino, de discutir abiertamente".Sin mencionar el nombre, el cardenal Müller critica la pasión de Francisco por el medio ambiente: “tenemos muchos laicos que son competentes en este campo”, dice, “Jesús no confió el gobierno secular del mundo a los apóstoles. Los obispos-príncipes existieron hace siglos, y no fueron buenos para la Iglesia".