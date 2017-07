Pecado o derecho?

Dice una profecía que debido al pecado los hombres, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán y es que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos en lo que pedimos o ansiamos.Dios da la vida y la salud, a quien gusta de estar enfermo y anda buscando la enfermedad o el peligro en actividades extremas, como lo es el pecado…Mueren más personas por suicidio que por las guerras y los homicidios en todo el mundo, según la OMS, más de un Millón (1.000.000) personas se suicidan cada año, uno cada 30 segundos. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los 15 y 30 años, pero el intento de suicidio, que deja unas secuelas graves de por vida, es de 20 intentos por cada suicidio.Sin embargo esa no es la cifra preocupante, según la Universidad de Valencia, se practican 56 millones (56.000.000) de abortos cada año y el área geográfica en la que se dan más abortos es Latinoamérica, en donde aproximadamente se produce un aborto por cada tres embarazos. Y es que en otras regiones la píldora abortiva-anticonceptiva han sido muy eficaces y la toman las niñas, con la venia de sus madres, desde los 13 años.Bueno, hay que entender que solo es una “bolsa de células” (según les dicen a las madres) lo que van a extraer de sus cuerpos, y el materialismo hedonista que impera en nuestro tiempo, alteró el significado y el valor de la vida humana, porque los animales tienen más derecho y es que quedan aún 200 millones de mujeres en el mundo que NO toman la píldora abortiva, esto quiere decir que la cifra de abortos por año producidos por la píldora abortiva es, sobre una población mundial de (3.650.000.000) 3.650 millones de mujeres, menos las 200 millones que NO toman la píldora, de:3.450.000.000 millones de niños abortados por medios químicos, cada año en el mundo. Esto es sin contar lo que ahora llaman aborto post-parto…No sobra recordar que el 18 de junio de 1964 la Congregación del Santo Oficio, es decir, la iglesia fundada por Dios, se pronunció en contra “del uso de píldoras para evitar el embarazo”, y que “todo intento para prevenir la gravidez por medios artificiales va en contra de la Ley Divina y que el único método aprobado es la abstinencia”.Sobre estas cifras es insignificante el número de muertos por eutanasia, aplicada por los familiares contra ancianos o víctimas de abuso sexual o incluso solicitada por individuos, que tengan “algún” dolor, como es el caso de Nathan Werhelst, quien al no lograr el cambio de sexo, solicitó al estado, y un juez se lo concedió, el derecho a morir por eutanasia, y es que el costo en Bélgica es de 25 euros, lo cual es muy “conveniente”.La eutanasia es legal en Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Colombia y Estados Unidos, y es tolerada en Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España. México aprobó una ley que permite aplicarla a enfermos.El darwinismo social basado en la idea de la supervivencia del más apto, sostiene que se debe aplicar la eutanasia a los menos aptos, lo mismo que la eugenesia, filosofía que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de los humanos más aptos, eliminando a los “otros”. Galton, primo de Darwin, inventó la teoría eugenista aplicada a los seres humanos: el reemplazo de la selección “natural” por una selección científica.No hay cifras globales de los muertos por eutanasia, pero si de más de 400 “casos”, de la aplicación de la eutanasia sin ningún tipo de consentimiento, solo en Holanda, para no hablar de los quizá cientos de miles de casos en toda Europa, en donde sacan a los viejitos a pasear en invierno, sin abrigo, y a quienes dejan morir de “muerte dulce”, como se le llama a la hipotermia, se quedan “dormiditos sin dolor”…En Holanda se contabilizaron 7.254 suicidios asistidos, de las cuales 431 fueron por “terminación de la vida sin petición”, como lo denuncia Live Action, en una “larga serie de inquietantes informes” como el de una anciana de unos 70 años, diagnosticada con demencia y que no estaba en capacidad de expresarse claramente y quien fue eliminada, o el padre de familia alcohólico de 41 años, quien obtuvo la autorización solo con el argumento de que consideraba su vida como algo insoportable.Bélgica aprobó recientemente la eutanasia para niños, indicó Live Action.La Conferencia Episcopal Belga advirtió que estas prácticas ponen en peligro “los fundamentos mismos de nuestra civilización”.