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Священник изгнан за отказ отправления святого причастия неверным супругам

Молодому священнику пришлось покинуть епархию после того как он отказался отправить святое причастие неверным супругам. Об этом пишет отец Рэй Блейк в своем блоге.

Блейк напоминает о том, что Папа Франциск одобрил отправление святого причастия неверным супругам только в том случае, если они "придерживаются высокой морали": "Проблема заключается в том, что моральные нормы священника, который должен был провести таинство святого причастия, не позволяют ему сделать этого".

Изображение: © Marko Vombergar, Aleteia.org, CC BY-SA, #newsBvqexmnqkz
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