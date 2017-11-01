클릭 수5
Священник изгнан за отказ отправления святого причастия неверным супругам
Молодому священнику пришлось покинуть епархию после того как он отказался отправить святое причастие неверным супругам. Об этом пишет отец Рэй Блейк в своем блоге.
Блейк напоминает о том, что Папа Франциск одобрил отправление святого причастия неверным супругам только в том случае, если они "придерживаются высокой морали": "Проблема заключается в том, что моральные нормы священника, который должен был провести таинство святого причастия, не позволяют ему сделать этого".
Изображение: © Marko Vombergar, Aleteia.org, CC BY-SA, #newsBvqexmnqkz
Блейк напоминает о том, что Папа Франциск одобрил отправление святого причастия неверным супругам только в том случае, если они "придерживаются высокой морали": "Проблема заключается в том, что моральные нормы священника, который должен был провести таинство святого причастия, не позволяют ему сделать этого".
Изображение: © Marko Vombergar, Aleteia.org, CC BY-SA, #newsBvqexmnqkz