Zerstreuter neuer Diözesanbischof

An 12. Juli ernannte Papst Franziskus den Mailänder Weihbischof Pierantonio Tremolada zum neuen Bischof von Brescia in Italien. Tremolada ist für seine Zerstreutheit bekannt. Wenn im Priesterseminar, wo er unterrichtet hatte, verlorene Gegenstände auftauchten, wurden sie automatisch ihm zugeschrieben.Einmal besuchte Tremolada den bischöflichen Palast in Mailänd, wo er seinen Autoschlüssel verlor. Man sagte jenen, die den Schlüssel fanden, dass Tremolada bereits gegangen sei und sich auf dem Rückweg ins Seminar befinde. Er wurde auf dem Handy angerufen.Tremolada erklärte, dass er im Zug sitze und vergessen habe, mit seinem Auto gekommen zu sein.