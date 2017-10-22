클릭 수4
"То, о чем сказал кардинал Берк - полная глупость, но он - не враг"
"То, о чем сказал кардинал Берк - полная глупость, но он - не враг". Именно такие слова произнес (8 октября) епископ Бернар Фелле, генеральный настоятель традиционалистского католического священнического братства святого Пия X, комментируя заявления кардинала о том, что братство поражено расколом и не имеет законного права проводить таинства.
Во время своего выступления в Буэнос-Айресе, в ходе празднования 40-й годовщины с момента создания Священнического братства святого Пия X в Аргентине, Фелле заявил о том, что кардинал Берк является "позитивистом", который четко следует букве закона. Он назвал странным и парадоксальным тот факт, что сразу же после такого заявления кардинал написал ему, попросив оказать помощь одному из своих друзей, который хочет основать религиозный институт. Он задается вопросом: "Кто-нибудь может объяснить, что происходит?"
Изображение: Bernard Fellay, © KUW, Wikipedia CC BY-SA, #newsBgaohtjmbi
Во время своего выступления в Буэнос-Айресе, в ходе празднования 40-й годовщины с момента создания Священнического братства святого Пия X в Аргентине, Фелле заявил о том, что кардинал Берк является "позитивистом", который четко следует букве закона. Он назвал странным и парадоксальным тот факт, что сразу же после такого заявления кардинал написал ему, попросив оказать помощь одному из своих друзей, который хочет основать религиозный институт. Он задается вопросом: "Кто-нибудь может объяснить, что происходит?"
Изображение: Bernard Fellay, © KUW, Wikipedia CC BY-SA, #newsBgaohtjmbi