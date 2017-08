Ein Märchen aus der Zukunft

클릭 수 281

Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Volk in einem wunderschönem Land.

Das Volk glaubte an Gott, und hielt die 10 Gebote, nachdem sie missioniert waren .

Die Menschen hatten blaue, oder grüne Augen, rote oder blonde bis hellblond Haare, manche sogar sehr hellblond.

Man nannte diese Volk Germanen!

Im Verlauf der Jahrhunderte entwickelte sich das Volk zu den Deutschen.

Traurigerweise starb das Volk ab dem Jahr 2100 aus, da es von schlechten Königen regiert wurde, die Gottes 10 Gebote abschafften, immer ein kleines bisschen, langsam aber sicher.

Und die Menschen zum Bösen verführten, durch die Medien und ungerechte Gesetze, wie zb Erlauben der Abtreibung, und auch das alle Mütter ihre kleinen Kinder in eine Kindertagesstätte geben sollten.

Damit sie frei wären, und ihre Karriere machen könnten.

Als Gott sah, wiue dieses Volk sich benahm, dachte er an den Turm von Babel und lies zu, das sie ihr eigenes Land zerstörten- die wenigen frommen Beter, erreichten eine kurzzeitige Verlängerung der Vernichtung.

deshalb bleibt nur die schwache Erinnerung daran zurück.

Eins bleibt unvergessen, ihre wunderbare Bürokratie, die alle in die Armut stürzte, und die Gottlosigkeit.



Da ein paar Vorfahren sich auf eine einsame Insel retten konnten, überlebte das Wissen um die Ahnen,

das Wissen der 10 gebote, und das es Gott gibt,

hütet euch davor den lieben Gott wegzuschieben, denn das ist der Anfang vom Ende!



Was blieb waren drei farben scharz, rot und gold- im Stammes wappen



so jetzt ist das märchen aus, liebe Kinder geht nach haus