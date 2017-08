Inseminazione cane-donna – Il cardinale Schönborn "non vuole giudicare"

Ars Electronica

Heute

Il festival "artistico" austriaco, sovvenzionato dallo stato austriaco e da fondi della UE, premierà l'8 settembre la "artista" slovena Maja Smrekar per aver preso uno dei suoi ovuli ed averlo inseminato con lo sperma del suo cane.L'addetto stampa del cardinale di Vienna Christoph Schönborn fa notare che ciò non ha creato una nuova vita e che lui "non vuole giudicare il valore artistico" della stupidata di Smrekar, scrive il giornale