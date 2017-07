The American Spectator

tomwoods.com

Foto: George Neumayr on twitter, #newsGkrcwvtpsq

"Francesco è più interessato a politiche di sinistra che alla teologia cattolica", afferma George Neumayr, collaboratore di, parlando a Tom Woods il 14 luglio su. Woods descrive Francesco come una conseguenza di Giovanni Paolo II, il quale (come aggiunge) ha nominato vescovi "persone assolutamente terribili": "I cattolici hanno sofferto sotto dei Bergoglio già da decenni".Neumayr concorda che molti dei vescovi liberali sono stati nominati da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Egli vede Francesco come il "culmine di un secolo" di liberalismo e modernismo nella Chiesa.Per lui è "altamente improbabile" che Francesco, che nella sua teologia è "più un Protestante che un Cattolico" convertirà al cattolicesimo; invece, lo scenario realistico è che Francesco produrrà divisioni e caos: "I Cattolici dovranno decidere se proteggere la Fede dalla Papalatria".Ancora. "I Cardinali devono dichiarare che Francesco è un cattivo papa a cui bisogna resistere".