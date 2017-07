Transvestiten-Priester im nationalen Fernsehen

Bild: Richard Geoghegan, Irish National TV, #newsMuzsjuqgtp

Am 23. Juli trat der Priester Richard Geoghegan - der Pfarrer von Ballyneale in der irischen Diözese Waterford & Lismore - in einer Sendung des irischen Nationalfernsehens (RTE 1) als Transvestit auf. Geoghegan erklärte, er habe ein „Talent, sich als Frau zu verkleiden“ und folge dem Gleichnis Jesu, wonach man die eigenen Talente nicht unter den Scheffel stellen, sondern nutzen solle. Geoghegan besitzt eine Sammlung von Perücken und High Heels. Sein Bischof ist Prälat Alphonsus Cullinan, der dem Opus Dei nahesteht.