¿Tenían devoción a la Virgen María los primeros cristianos? Sí, pero hay que saber cómo rastrearla

Los testimonios anteriores a declararla como Theotokos (Madre de Dios) en el 431

protestantes, y también algunos neopaganos y racionalistas, dan por sentado que la devoción a la Virgen es, pues, muy tardía

Para los cristianos del siglo I, II y III María habría sido sólo una sencilla mujer de los Evangelios, dócil al Señor,

Un libro que analiza los 3 primeros siglos

durante décadas nadie ha intentado investigar ni rastrear en serio los orígenes de la devoción mariana.

En el año 313 el cristianismo fue despenalizado por el Emperador Constantino y en el 380 el Emperador Teodosio declaró que sería la única religión oficial (o lícita) del Imperio. Medio siglo después,(“la que dio a luz a Dios”). Desde entonces se multiplican los signos de devoción de los cristianos a la Virgen.Muchos, y quizá una incorporación posterior de divinidades femeninas paganas camufladas. Consideran que es una devoción que los cristianos anteriores a Constantino (la despenalización) o a Éfeso (el dogma de María como Madre de Dios) no habrían tenido.que amaba a Dios y su hijo.Pero, ¿cómo se llegó entonces a esa explosión de devoción mariana en el siglo V?Ahora, Rachel Fulton Brown, profesora de Historia en la Universidad de Chicago, analiza en la revista ecuménica conservadora First Things el libro de Stephen J. Shoemaker “ Mary in Early Christian Faith and Devotion ” (“María en la temprana devoción y fe cristiana”) publicado en Yale University Press. Rachel Fulton explica queShoemaker es el primero en muchos años.