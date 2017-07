I comunisti pubblicano lista di parole proibite

ucanews.com

Il regime comunista in Cina ha ordinato ai giornalisti di non chiamare il cardinale Joseph Zen come vescovo "emerito" di Hong Kong, ma come "ex vescovo", riferisce. Ciò è parte di una più ampia lista di parole "proibite" che lo stataleha pubblicato.I blogger cattolici hanno già sfidato la misura sui social. Uno di loro ha scritto "Io dico 'vescovo emerito'; ora venite ad arrestarmi".