Fortschrittlich: Haiti verbietet die Homosex-Pseudo-Ehe

Der Senat von Haiti hat am 1. August einen Gesetzesentwurf gebilligt, der die Homosex-Pseudo-Ehe sowie die öffentliche Zurschaustellung und Werbung von Homosexualität verbietet. Das Gesetz wurde mit 14 Stimmen bei einer Gegenstimme angenommen.Senator Carl Murat Cantave, der das Gesetz auf den Weg brachte, bezeichnete es als notwendig, um die jungen Leute und die Familien vor Verderbnis zu beschützen. „Es ist ein Gewinn für unsere Kultur“, so der Senator: „Es ist ein Gewinn für unser Land.“Das Gesetz wird aller Voraussicht nach auch in der Abgeordnetenkammer angenommen.