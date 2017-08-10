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Сторонник смерти из общества Иисуса наносит удар кардиналу - стороннику жизни
Бывший префект Конгрегации Богослужения и дисциплины таинств, кардинал Хорхе Медина (90 лет), который находится на пенсии и проживаете в Чили, написал письмо главному редактору чилийской газеты El Mercurio, в котором высказал свое негативное отношение к разрешению абортов на территории государства. Кроме того, он призвал местных жителей не голосовать за кандидата от христианско-демократической партии, Каролины Гоик, из-за того, что она является сторонником смерти. По его словам, "люди, замешанные в делах такой жестокости, не должны получить ни одного голоса от настоящих христиан".
Во время своего выступления на радио, священник из общества Иисуса, о. Фелипе Берриос, оскорбил кардинала Медину, назвав его письмо, в котором кардинал призывал отказаться от убийства нерожденных детей, "агрессивным", "типичным посланием сторонников террора", а также "бездушным письмом, которое неспособно увидеть души настоящих людей".
Берриос является ярым сторонником политики левого толка, которого защищают мощные и именитые СМИ, для которых он регулярно пишет.
Изображение: Jorge Medina, © Biblioteca Congreso Nacional de Chile , CC BY, #newsCiksaiffrr
Во время своего выступления на радио, священник из общества Иисуса, о. Фелипе Берриос, оскорбил кардинала Медину, назвав его письмо, в котором кардинал призывал отказаться от убийства нерожденных детей, "агрессивным", "типичным посланием сторонников террора", а также "бездушным письмом, которое неспособно увидеть души настоящих людей".
Берриос является ярым сторонником политики левого толка, которого защищают мощные и именитые СМИ, для которых он регулярно пишет.
Изображение: Jorge Medina, © Biblioteca Congreso Nacional de Chile , CC BY, #newsCiksaiffrr