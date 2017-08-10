Сторонник смерти из общества Иисуса наносит удар кардиналу - стороннику жизни

El Mercurio

#newsCiksaiffrr Изображение: Jorge Medina, © Biblioteca Congreso Nacional de Chile , CC BY

Бывший префект Конгрегации Богослужения и дисциплины таинств, кардинал Хорхе Медина (90 лет), который находится на пенсии и проживаете в Чили, написал письмо главному редактору чилийской газеты, в котором высказал свое негативное отношение к разрешению абортов на территории государства. Кроме того, он призвал местных жителей не голосовать за кандидата от христианско-демократической партии, Каролины Гоик, из-за того, что она является сторонником смерти. По его словам, "люди, замешанные в делах такой жестокости, не должны получить ни одного голоса от настоящих христиан".Во время своего выступления на радио, священник из общества Иисуса, о. Фелипе Берриос, оскорбил кардинала Медину, назвав его письмо, в котором кардинал призывал отказаться от убийства нерожденных детей, "агрессивным", "типичным посланием сторонников террора", а также "бездушным письмом, которое неспособно увидеть души настоящих людей".Берриос является ярым сторонником политики левого толка, которого защищают мощные и именитые СМИ, для которых он регулярно пишет.