Sì, i lavori segreti per una "Messa ecumenica" sono avviati

Il vaticanista Marco Tosatti ha confermato l'esistenza di una commissione segreta , che riferisce direttamente a papa Francesco, commissione che sta elaborando una "Messa Ecumenica", una liturgia pensata per unire Cattolici e Protestanti attorno all'altare.Scrivendo su, Tosatti dichiara che il [modernista] Segretario della Congregazione per il Culto Divino, arcivescovo Arthur Roche, e il sottosegretario, monsignor Corrado Maggioni, sono coinvolti. Il [Cattolico] prefetto della Congregazione, cardinale Robert Sarah, non è stato nemmeno informato ufficialmente dell'esistenza della commissione.Tra gli altri coinvolti nel progetto segreto ci sono il [modernista] arcivescovo Piero Marini e u nliturgista laico [modernista], Andrea Grillo , un ardente seguace di papa Francesco.