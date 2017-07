Cuando el diablo se disfraza de monja.

Mensaje profético de la Virgen de la Salette: Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas.Santa Hildegarda advirtió en el tiempo del hijo de la perdición:“Las herejías serán tales, que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad de sus erróneas creencias.Desde que apareció Bergoglio varias monjas en lugar de ser testimonios de la fe católica, de pureza y castidad, se han convertido en anti testimonios de inmoralidad sexual y han encabezado varias noticias escandalosas, rebelándose en contra de la ley natural dada por Dios, en abieta rebelión desafian la doctrina moral católica de la Iglesia para atacarla desde adentro, por ejemplo en el 2013 la monja salvadoreña rebelándose en contra de sus votos de castidad quedó embaraza en Italia, luego en el 2014 la noticia de una tal monja carmelita católica transexual, durante el pasado mes de enero, la argentina mediática Sor Lucía Caram, blasfemó a la Virgen María, en el programa ‘Chester in love’ de Cuatro, esta monja izquierdista pro abortista- pro gay, declaró que Bergoglio en Argentina permitía las adopciones gay , y no ha parado su activismo a favor del lobby gay, en febrero dijo: ‘Una amiga me dijo que iba a llevar a su hijo transexual al psicólogo, le dije que fuera ella primero’ y en lugar de haber sido excomulgada ha recibido varias veces el apoyo de Bergoglio para que siga haciendo lío.