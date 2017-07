Magisches Lehramt: Franziskus und die Vereinten Nationen sagen das Gleiche

#newsDmkgwxefql Bild: Marcelo Sánchez Sorondo, © Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, CC BY-SA

Der argentinischstämmige Kurienerzbischof Marcelo Sánchez Sorondo, der Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, glaubt, dass wir derzeit einen “magischen Moment” erleben. Denn: “Das Lehramt des Papstes, das auf das Evangelium antwortet, stimmt erstmals mit den Lehren der Vereinten Nationen überein.“ Sánchez äußerte sich bei einem Vortrag an der katholischen Universität von Valencia in Spanien.Gemäß Sánchez engagiert sich der Papst dafür, „die Armut und den Hunger in der Welt auszurotten“. Das sei genau das erste der sogenannten „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen.Allerdings versuchen die Vereinten Nationen diese Ziele auch durch die Mittel der Abtreibung und der Verhütung zu erreichen.