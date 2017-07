Bekannter steirischer Pfarrer Karl Tropper verstorben

Segensreiches Wirken

Von der Staatsanwaltschaft entlastet, von der Diözese gemaßregelt

Am 12. Juli starb Pfarrer Karl Tropper (79) nach langer, geduldig ertragener Krankheit.Karl Tropper erblickte am 23. Oktober 1937 in Glojach im Süd-Osten der Steiermark das Licht der Welt. 1961 empfing er die Priesterweihe in der Diözese Graz-Seckau. Von 1971 bis 1989 war er Missionsreferent der Diözese. In den Jahren 1975 und 1978 leitete er das Büro von „CSI Österreich“ gegen Christenverfolgung, das er mitbegründet hatte. In der Jugoslawienkrise unterstützte er arme Priester mit Medikamenten und Geld.Über 30 Jahre lang wirkte Tropper als Pfarrer in St. Veit am Vogau. Er führte neue Gebetszeiten ein, renovierte die Kirche, gab Religionsunterricht in der Schule, organisierte Einkehrtage und theologische Schulungen. Vor der Messe saß er im Beichtstuhl und bat auch fremde Priester um die Spendung dieses Sakraments in seiner Pfarrei. An den Herz-Jesu-Freitagen besuchte er die Kranken mit dem Allerheiligsten Sakrament.Tropper geriet mehrfach in die Schlagzeilen, weil er deutliche Worte gegen die Gender-Ideologie, die Homosexualität und den Islam fand.Im Frühjahr 2011 bezeichnete Tropper den Islam als „widerwärtig“. „Der Koran ist die reinste Hetzschrift.“ Daraufhin kritisierte der damalige Bischof Egon Kapellari den Pfarrer: „Kirchliche Verantwortliche tragen nicht zur Lösung von Problemen bei, wenn sie sich schrecklicher Vereinfachungen und eines unkultivierten Stils bedienen.“Im Frühjahr 2012 beschrieb Tropper die Homosexualität im Pfarrblatt als „erworbene Sexualneurose“. Homosexuelle frönten einer „widernatürlichen Lustbefriedigung“ und seien „unglückliche und ruhelose Menschen“. Und: „Unmissverständlich und streng verurteilt die Bibel die widernatürliche Praxis der Homosexualität.“ Die Diözese Graz-Seckau empörte sich in einer Erklärung darüber, dass Troppers Pfarrblatt zu „Empörung geführt“ habe.Im Frühjahr 2013 sprach Tropper von „Homo-Perversen“ und „Homo-Gestörten“. Es folgten zwei Anzeigen wegen Verhetzung. Beide Verfahren wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Diözese Graz-Seckau erteilte Tropper an Ostern 2013 ein Predigtverbot. Im August 2013 wurde er 75jährig in den Ruhestand veretzt. Als Nachfolger wurde ein liberaler Priester ernannt, was Tropper bedauerte.