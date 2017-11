"...E' ARRIVATO IL TEMPO DEI LUPI VESTITI DA AGNELLI E... FARANNO MOLTO SOFFRIRE IL GREGGE..."

Non ascoltate i Nostri Richiami che da più parti vi portiamo, affinché vi salviate. Voi siete molte volte presi dalle cose della terra e mai vi chiedete a fondo, perché tanti prodigi o disastri ricoprono questa terra mendicante.

Guardate cosa succede nel mondo, proprio perché non si è dato ascolto al Mio Richiamo!

le cose peggioreranno, se non ascoltate le dolci parole della vostra Mamma,

alla tua figlia Roma saranno tolti gli ori e gli onori e sarà ridotta in cencio: persino la Santa Pietra verrà gettata nel fuoco e i pascoli vi cammineranno sopra, se questa non si decide a restaurare il Suo primo culto cristiano.

non essere triste se i Miei a te vicino ti opprimono e ti tolgono la Gloria, che Mio Figlio Stesso ti ha dato!

la tua missione è soprattutto riunire e ricostruire la Chiesa, Cuore del Corpo di Mio Figlio.

ti renderanno martire, ma una volta intrapresa l’ardua battaglia, Mio Figlio ti ridarà la “Corona” che ti hanno tolto per soffocare l’anelito del Divino Spirito nella Sposa di Gesù.

è arrivato il tempo dei lupi vestiti da agnelli ed in nome dei Santi e di Dio Padre faranno molto soffrire il gregge.

è proprio questo il motivo delle continue manifestazioni della Nostra Presenza e dei continui prodigi sulla terra. Noi Stessi accorriamo personalmente in molte parti del mondo per riunire il gregge disperso, allontanato a causa del cuore indurito, soprattutto dai figli della Sposa di Mio Figlio.

Io desidero che tutto quanto è contenuto nel mondo, sia consacrato al Mio Cuore Immacolato.

Predisponi la tua “Figlia” all’unione con le sue Sorelle

se le cose rimarranno come ora, la terra si ricoprirà di più disastri.

come si potranno nutrire i Miei agnelli, se le mani di molti dei Miei sono vuote?

Il Cielo cerca di avvertire e, se la Parola del Cielo sarà accolta, il Signore Iddio, placherà la Sua Ira e donerà e stenderà il Suo Regno e curerà ogni sorta di ferita.



Figliolo, va’, recati in Russia e porta le Sante Parole di Gesù: da lì comincerà la Milizia del Mio Cuore Immacolato.

Sia lodato sempre il Nome Santissimo del Mio Divino Figliolo, Gesù Cristo. (…)D: ” Sì, Madre Santa: io Lo lodo e Lo benedico per la grazia che mi concede”Maria SS: “Figliola cara, Io, Madre di Dio e la Madre vostra, vi pongo tutti, presenti e non presenti, sotto la Mia Benedizione di Mamma.Cari e diletti figli, non siate tristi, se vi dico che il Mio Cuore Immacolato è straziato. Figli Miei, o Figli Miei non posso non piangere! Voi voltate le spalle a Mio Figlio.Figlioli, Io sono sempre con voi e null’altro vi dico. Voi, piccini, avete tutto nel Vangelo che Mio Figlio ha portato fra la gente attraverso i Suoi.Figlioli, Io qui sono sempre, ma non state accogliendo nel cuore i Miei Messaggi!Io vi chiedo preghiere. Visitate la Casa del Figlio Mio, che è il Cuore del Suo Corpo. Figlioli,che vi vuole tanto bene. Fate la pace tra voi, riconciliatevi con Dio: non c’è più tempo. Io sono Santa Maria Pellegrina. Figlioli, vengo con voi a proclamare le parole Sante di Mio Figlio.(…)Figliola, ora ascolta queste parole da dire al Mio Papa, figliolo benedetto:“Figlio del Mio Cuore Immacolato, Pietro,Figliolo, seguita a predicare il Regno di Dio, che è prossimo, o anche i porci pascoleranno sopra la Figlia tua, rendendola un letamaio tenebroso. Mio piccolo soldato del Cuore Sacratissimo di Mio Figlio, Pietro dei Suoi Pascoli,Continua a lavorare nel mondo per il mondo, maFigliolo, la Tua Mamma ti dice: è da qui che riceverai nel cuore il pugnale di Satana. Ancora molto avrai a soffrire eFigliolo, vengo a te per bocca di quest’altro misero ed umile strumento, sputato, condannato e rifiutato, per parlarti, come una mamma parla con il suo bambino piccolo e indifeso, mentre lo depone nella sua culletta, assicurandolo della materna protezione.Figliolo, figliolo Mio, che dolore provo nel vedere che intorno a te, dentro la tua Figlia, si sono precostituiti regni. Mio amato pastore di sangue, ancora molti colpi riceverai a causa dei falsi troni. Figliolo, pochi pastori ti aiuteranno e guideranno la tua “Figliola”, poichéFigliolo,Caro figliolo Pietro, accorri a consacrare con la tua mano benedicente tutti “quei posti”, affinché Io, la Madre di Dio, Myriam, la Vergine di Nazareth, possa concludere l’ultima battaglia che l’usurpatore dei cuori ha sferrato sulla terra.Figliolo, è necessario che tu ascolti queste parole, perché al mondo non rimane ancora molto tempo. Pietro caro, Io, la Mamma Celeste, vengo a te, perché tu sei ancora rimasto fedele all’amore del Padre, nonostante il deserto della Mia Casa.Caro figlio Mio, Gesù si trova in una tremenda agonia a causa di questa iniquità che ha tarlato le membra del Suo Corpo Mistico. Cosa si può costruire sulla divisione? Figliolo corri, corri, unisci la Chiesa, Gesù non desidera alcuna divisione: tutto Egli vuole nell’unità del “Padre Nostro che sei nei Cieli”. Figliolo, non importa se queste parole non faranno piacere agli uomini, ma Io sono mandata dal Signore Iddio e ho l’ordine di pronunciarle nel tuo operato ed Io Stessa ti prego di attuarle.Riconosci e visita i Miei veri Santuari[1].. Figliolo, prega con più ardore e Gesù, Mio Figlio, ti farà la grazia di innalzarti a tal punto da vedere la spada di Satana colpire di continuo il Cuore del Corpo di Mio Figlio e, dico, solo allora piangerai incessantemente, perché avrai compreso completamente il dolore e lo strazio che il Signore sta provando. Figliolo, non lasciarti persuadere dai falsi comportamenti di alcuni dei Miei.Il Signore grida dal Cielo: ”Il Mio Santuario brucia nelle fiamme!”. Ascolta, o Pietro dei pascoli di Mio Figlio, l’appello che la Mamma del Cielo ti rivolge. Non c’è molto tempo ancora e,O anima diletta del Mio Cuore Immacolato,Il Mio Cuore sanguina, sanguina!Figliolo, questo è il messaggio che ti porto, prima che il “principe rosso” mangi dai piedi ciò che è rimasto intero[2].Figliolo, figliolo Mio, ricorda che uno solo sarà il granaio che porterà via la fame dal mondo! Figliolo, figliolo Mio, ascolta prima che tanto sangue cada sulla “pietra santa” e sul mondo intero! Questo è il tempo dello Spirito e lo Spirito soffia dove vuole. Sia lodato il Nome Santissimo del Figlio Mio Divino, Gesù Cristo..."Un giorno egli ascolterà le tue parole. Benedico e amo tutti...(Messaggio della Vergine dell'Eucaristia, 23.6.1994)[1] Il Santuario può essere anche il cuore di un uomo.[2] Si tratta forse della rivoluzione comunista annunciata anche da padre Pio: ”Verrà un giorno in cui in Vaticano sventolerà la bandiera rossa”.