Wehe Euch Hirten, die Ihr Euch selbst weidet! - Ezekiel 34, 1 - 12

Ezekiel 34, 1 - 12

Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden!

meinen

Johannes 21, 15-17

meine

Bedeutungen und Fragen für die heutige Zeit

Dafür ist der Herr Bischof nicht zuständig!

Wirken

übernatürliche Offenbarung Gottes

Theologie-Ideologie

"Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt!"

Satzungen von Menschen

Zauberei

Wort des Herrn verworfen hast

Indien

3. Welt

so

nicht

Bildquelle: uploads5.wikiart.org/…/the-inferno-can… Und das Wort des HERRN geschah zu mir so:Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten: So spricht der Herr, HERR:Sollen die Hirten nicht die Herde weiden?Die Milch genießt ihr, und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr - die Herde weidet ihr nicht.Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt.Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren, und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht.Darum, ihr Hirten, hört das Wort des HERRN!So wahr ich lebe, spricht der Herr, HERR: Fürwahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten, darum, ihr Hirten, hört das Wort des HERRN!So spricht der Herr, HERR: Siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden; und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien.Denn so spricht der Herr, HERR: Siehe, ich bin es, und ich will nachSchafen fragen und mich ihrer annehmen.Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels.Bibeltext, Quelle: dk.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel34 "Simon, Sohn des Johannes,...WeideLämmer!"Q.: www.bibleserver.com/text/EU/Johannes21 1.) Viele Menschen sind komplett frustriert von der Kirche weg gegangen, doch so gut wie keiner der Oberhirten (Bischöfe etc.) wollen die wirklichen Ursachen wissen.2.) Wenn man als Gläubiger etwas von den 'Hohen Herren' will, dann hört man zuallermeist aus ihren Büros von deren Sekretären: "Da kommt nur noch meine Frage: Wieso bekommt Ihr dann Geld für Eure Bischofs-Sitze und für Euren Apparatschik? Wieso und für was brauche ich Euch dann, wenn ich sowieso alle Probleme und auch alles andere selbst und durch die Hilfe Gottes lösen muss?3.) Wie kann es sein, dass dasund diedurchersetzt wurden?(Matthäus 10, 8, www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us10%2C8 )."Es ist sinnlos, wie sie mich verehren; was sie lehren, sind." (Matthäus 15, 9, www.bibleserver.com/text/EU/Matth%C3%A4us15 );"Denn Trotz ist ebenso eine Sünde wie die, Widerspenstigkeit ist ebenso (schlimm) wie Frevel und Götzendienst. Weil du das, verwirft er dich als König (+Hirte)." (1. Samuel 15, 23, www.bibleserver.com/text/EU/1.Samuel15 ).4.) Wie kann es sein, dass mich katholische Bischöfe ausund deram Arm nehmen, mich neben sich setzen, mir ihr Ohr schenken und mit mir auf Augenhöhe kommunizieren? Wie kann es sein, dass diese mich und das, was ich sage ernst nehmen und Infos oder Bücher dankbar annehmen und darüber reflektieren, um dann mit mir darüber zu reden? - Wie kann es im Gegensatz dazu sein, dass wenn ich hier im Westen katholischen Bischöfe etwas sagen möchte, nur abgewimmelt, oder noch schlimmer, die Hinweise und das Wissen, das ich gebe, auf schändlichste Weise bekämpft und zerstört werden?5.) Seien wir uns dessen bewußt, dass es nach dem kommenden Strafgericht und der Reinigung ( PROPHEZEIUNGEN VON DER KOMMENDEN ZEIT mehr weitergehen wird. Diese Verheißung ist mit der einzige Grund, warum ich die Hoffnung nicht aufgebe und bleibe.Ich wünsche allen Lesern trotz der schweren Kirchenkrise Mut, Zuversicht, Hoffnung und ein frohgemutes Ausharren im HERRN ( In der Endlosschleife...∞ - Ausharren in Jesus Christus. ).Vered Lavan, Deutschland, 16.07.2017.