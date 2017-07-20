Бенедикт XVI Разочарован Увольнением Кардинала Мюллера

dpa

Кардиналу Герхарду Мюллеру не объяснили причины его увольнения с поста префекта Конгрегации Доктрины Веры, но, по его словам, каждый «может понять», что значит его увольнение, сказал Мюллер. Он ожидал, что займет свое место до своего 75-летия. По его словам, Бенедикт XVI «разочарован» тем, что Мюллера уволили.Мюллер недоволен тем, что некоторые круги распространяли слухи о напряженности между ним и Франциском: «Папа всегда уверял меня, что он не верит этим слухам и полностью доверяет мне». О себе он говорит: «Я думаю, что я никогда в своей жизни, не был консерватором или сторонником жесткой линии».Мюллер не возражает против конструктивной критики Франциска и обвиняет некоторых в «лицемерной преданности Папе», «придворной манере», «рабской суете» или следовании девизу: «У Папы есть идея, и мы следуем ей совершенно безоговорочно, восхищаясь им».Мюллер напоминает, что «не все, что делает и говорит Папа, является априори совершенным».Косвенно он критикует многие посредственные номинации, сделанные Франциском: «Раньше люди говорили, что хороший правитель всегда отличает себя, привлекая лучших, даже неудобных советников, а не оппортунистов или посредственных людей, которые во все времена пытались проникнуть в Силовые позиции".