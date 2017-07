Scuola Cattolica: Gonne e Grembiuli come Uniforme Scolastica per Ragazzi

La scuola primaria St. Anthony in East Dulwich, Londra, ha annunciato in giugno che introdurrà una uniforme scolastica "unisex" a partire dal settembre 2017. La scuola si trova nell'arcidiocesi di Southwark, guidata dall'arcivescovo Peter Smith.La preside Jane Day ha scritto nel notiziario settimanale della scuola: "Una lista di uniformi sarà preparata, e ragazzi e ragazze possono scegliere se indossare gonne, grembiuli, pantaloncini o pantaloni".L'annuncio ha lasciato i genitori sbalorditi in quanto va contro la dottrina della Chiesa Cattolica.