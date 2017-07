Popularidad ni Francis Para sa Ikasisira ng Simbahan

First Things

Noong Biyernes, tinanong ng tagapagbalita ng Qatar na si Al Jazeera ang dalawang liberal biographer ni Papa Francis na sina Austen Ivereigh at Matthew Schmitz ngNaniniwala si Ivereigh na si Francis ay "may napakalaking suporta ng mga obispo sa mundo" at "sumasalamin sa estilo, pag-uugali at saloobin ng karamihan sa Katoliko".Si Schmitz na unang nagdiwang sa pagkahalal kay Francis ay napagtanto na "si Francis ay lumilikha ng kanyang programa na sinasabing reporma hindi lamang sa Simbahan, ngunit sa ikapipinsala din ng mga pinakamahinang miyembro nito - ang mga bata na naulila ng kultura ng diborsyo at muling pagpapakasal".Ang mga user ng Twitter account na Al Jazeera ay mga kritiko ni Francis. Sinabi ni user "Stephen B" na: "Hindi ba dapat Papa ang nagtatakda ng pamantayan imbes na sumunod sa (mga hindi mabuting nagtuturo ng aral ng relihiyon) mga tao?"