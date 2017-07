di Alfonso Indelicato (*) . Le cronache recenti testimoniano il proliferare di quelli che una volta si chiamavano sprezzantemente "rigurgiti" fascisti. Non si tratta della vendita della solita paccottiglia nostalgica in occasione di qualche festa di paese o di simile pittoresco folklore, ma di qualcosa di molto più serio: giovani che in ordinata schiera raggiungono luoghi cari all'immaginario più che …