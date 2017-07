Experte: Die Kirche ist in zwei Parteien gespalten

religionnews.com

„Der römische Katholizismus ist jetzt eindeutig in die Partei von Franziskus und die Partei von Benedikt gespalten.“ Das schreibt Mark Silk auf. Silk ist Professor für “Religion im öffentlichen Leben” an der renommierten Hochschule „Trinity College“ in Hartford, Connecticut. Laut Silk hat „die katholische Elite – die intellektuellen Kleriker und Laien – seit den Tagen der Jesuiten und der Jansenisten nicht mehr so miteinander gestritten wie jetzt.“Silk erachtet die Entscheidung von Franziskus, Joseph Tobin von Newark, einen der liberalsten und homo-freundlichsten Bischöfe Amerikas, zum Kardinal zu ernennen, für einen Schuss vor den Bug des „Konservativismus“ von Benedikt XVI.