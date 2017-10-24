Ватикан отклонил кандидатуру назначенного посла

Il Messagero

Ватикан отказался принимать кандидатуру Джонни Ибрагима в качестве нового посла Ливана в Святом Престоле. Предположительно, это произошло из-за того, что он является масоном. Ибрагим является генеральным консулом Ливана в Лос-Анджелесе. Такое решение Ватикана застало его врасплох, ведь он отпраздновал свое назначение еще в июле, и поделился своей радостью с прелатами Америки. Итальянская газетасообщает, что премьер-министр Ливана Саад Харири был удивлен отказом Ватикана, но пообещал найти альтернативное решение. Ибрагим отметил, что он имел связь с франкмасонами во Франции, но никогда не являлся участником этого сообщества.