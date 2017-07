Le cardinal Cupich autorise la communion pour les homosexuels actifs

Le 17 juillet, le cardinal de Chicago Blase Cupich était invité dans le spectacle vidéo "City Club of Chicago" pour commenter les propos de Thomas Paprocki, évêque de Springfield qui a décrété que les personnes vivant dans des pseudo-mariages gay ne peuvent pas recevoir la sainte communion.Cupich a répondu : "On nous a déjà posé des questions sur ce sujet et nous avons répondu que ce n'est pas notre politique et nous ne sommes pas en mesure de faire des commentaires sur les politiques d'autres diocèses".Selon la doctrine catholique, les personnes qui vivent dans un péché grave ne sont pas autorisées à recevoir la communion sans se repentir et confesser leurs péchés.