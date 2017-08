Dauerstreit: Konzil und Nachkonzilszeit

클릭 수 79

Eugenia-Sarto 3시간 전 팔로우 챗팅

Eine Begebenheit: Das Jubeljahr 1975:



Bei dem Ritus der Oeffnung der Heiligen Pforte in der Weihnachtsnacht 1974 waren auch einige Buddhisten zugegen, die vom Sekretariat für die Nichtchristen eingeladen worden waren. Am 14. Dezember 1975, zum zehnten Jahrestag der Aufhebung der Exkommunikation zwischen der Kirche von Rom und der Kirche von Konstantinopel, beugte sich der Papst in St. Peter ganz unerwartet nieder und küsste den Fuss des Metropoliten Melito von Chalzedon, des Hauptes der "orthodoxen" Delegation.

Seit dem triumphalen Heiligen Jahr Pius XII. ( 1950) waren 25 Jahre vergangen und die Kirche schien von einer tiefen Krise zerrissen. Der Zusammenbruch der dogmatischen Gewissheiten, der Relativismus der neuen Moral; die Anarchie auf disziplinarischem Gebiet; der Abfall vom Priestertum und die Entfremdung Millionen Gläubiger von der religiösen Praxis; die Beseitigung von Altären, Kommunionbänken, Kruzifixen, Heiligenstatuen und Kirchengerät aus den Kirchen: all das bot das Bild einer regelrechten Verwüstung...



Quelle: Roberto de Mattei, Das zweite Vatikanische Konzil