Generaloberer betet mit buddhistischen Mönchen

Jesuit Asia Pacific Conference

Am 15. Juli beteiligte sich der umstrittene Generalobere der Jesuiten, Pater Arturo Sosa, während eines Besuchs der jesuitischen Gemeinschaften in Kambodscha an einer christlich-buddhistischen Dialoggruppe und betrat das erste Mal in seinem Leben einen buddhistischen Tempel.Bilder der Gemeinschaftin den sozialen Netzwerken zeigen Sosa, wie er als Laie angezogen am Boden des Tempels unter buddhistischen Mönchen sitzt und fromm die Hände faltet.