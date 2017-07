Esempio di informazione tendenziosa e di fantasticheria teologico morale

Silvia Renda per



AFFRESCHI SESSO GAY POMPEI IL PASTORE E LA PECORINA - IL REVERENDO INGLESE USA GLI AFFRESCHI PORNOGRAFICI DI POMPEI PER ACCOGLIERE I GAY NELLA CHIESA: ‘IN EPOCA ROMANA, QUANDO SI DIFFUSE IL CRISTIANESIMO, I RAPPORTI OMOSESSUALI ERANO ACCETTATI E DIFFUSI, MA SOLO IN CHIAVE DI SFRUTTAMENTO. SAN PAOLO NON BIASIMAVA L’AMORE TRA UOMINI, MA L’ABUSO DI UN’ALTRA PERSONA PER UN PIACERE MOMENTANEO’Silvia Renda per www.huffingtonpost.it AFFRESCHI SESSO GAY POMPEI

AFFRESCHI SESSO GAY POMPEI

AFFRESCHI SESSO GAY POMPEI

Romani cap.1



Tutti sono nel peccato

18

19

20

21

22

23

Dio li ha abbandonati alle loro passioni

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Il rapporto tra cristianesimo e omosessualità è un argomento sul quale spesso si torna a discutere. Nuove aperture da parte della Chiesa nei confronti dell'amore verso persone dello stesso sesso vengono interpretate in una duplice, opposta, maniera: per alcuni si tratta di minimi passi avanti, per altri un tradimento di quanto scritto nella Bibbia. In alcuni passaggi tratti dal testo sacro della religione cristiana, infatti, dell'omosessualità si parla come di qualcosa di aberrante. La tesi di un reverendo britannico sta però ribaltando quella visione, servendosi dei dipinti conservati tra le rovine di Pompei.Nel Regno Unito, Steve Chalke è un pastore cristiano ed è a capo di un'organizzazione che promuove l'inclusione della comunità Lgbt. Per farlo, sta sottolineando l'importanza di contestualizzare il periodo in cui la Bibbia venne scritta, poiché può essere d'aiuto per comprenderne alcune posizioni negative verso i gay.Tra i versetti citati da Chalke, ci sono le lettere di Paolo contenute nel Nuovo Testamento. Quello che è importante ricordare, spiega il reverendo, è che in quell'epoca era perfettamente accettabile lo sfruttamento sessuale nei confronti di persone di classe inferiore. Schiavi e prostitute venivano abusati sessualmente dai cittadini romani più ricchi e potenti, senza che ciò destasse scandalo."Gli schiavi non godevano della stessa protezione dei ragazzi romani", racconta lui, "Per un uomo romano, il sesso extraconiugale era legittimo, ma dovevi avere rapporti attivi e non passivi con persone ritenute inferiori".In una società in cui il sesso veniva legittimamente utilizzato per sfruttare ragazzi più giovani, emergerebbero le accuse esposte nel Nuovo Testamento. L'omosessualità viene additata e deprecata, in quanto collegata all'abuso e alla corruzione. Tuttavia, dice Chalke, nessun riferimento viene riservato a una relazione sentimentale, non si parla male dell'amore nei confronti di persone dello stesso sesso, ma si fa solo riferimento a quella deriva sfruttatrice, denunciate da Paolo e altri autori del testo sacro.Per comprovare e documentare questa tesi, il pastore britannico chiama in causa alcuni dipinti, conservati tra le rovine di Pompei. Tra le immagini spesso compaiono scene esplicitamente erotiche di natura omosessuale: per Chalke si tratta di una testimonianza di quanto la città all'epoca fosse "intrisa" di sesso, utilizzato dalle persone potenti per sottomettere i servitori.È in quest'ottica che andrebbero interpretate le parole di biasimo spese nella Bibbia nei confronti dei gay ed è contestualizzando quelle parole che la chiesa potrà andare avanti verso una piena inclusione: "Il Nuovo Testamento non ha nulla da dire sui rapporti dello stesso sesso. Si tratta solo dell'uso e dell'abuso di un'altra persona per un atto di piacere momentaneo".Ecco un bell'esempio di informazione tendenziosa: l'articolista non specifica a quale "chiesa" appartenga il "pastore", facendo passare un messaggio che investe anche la Chiesa cattolica.Il tutto condito da un'assurda imbecillita nell'interpretazione delle lettere paoline. Paolo nella lettera ai Romani usa addirittura l'argomento omosex -tout court - per dimostrare teologicamente che Dio ha racchiuso tutti sotto il peccato, sia Giudei che Gentili. Grave errore teologico e morale. Derivante da una fantastica interpretazione dei tempi paoliniInfatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia,poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro.Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusaperché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata.Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stoltie hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi,perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura.Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento.E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne:sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori,maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori,insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia.E, pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa.