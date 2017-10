Un évêque demande aux laïcs de ne pas "attendre les bergers"

La doctrine de l'Eglise condamne l'idéologie homosexuelle et de genre et les catholiques doivent être en accord avec ce que l'Eglise enseigne, écrit Mgr Fernando Rifan, qui dirige l'Administration apostolique du Vieux Rite de Campos, Brésil, le 30 setptembre sur son blog.Selon Rifan, il est temps pour les laïcs d'agir : "N'attendez pas les bergers. Les moutons ont le droit de se défendre contre les loups qui les attaquent."Il ajoute : "Parlez, protestez, écrivez, alertez vos enfants et vos amis." Et "Il est nécessaire que le monde entende la voix du bien et sache qu'il existe encore de bonnes familles et de bonnes personnes courageuses qui ne sont pas d'accord avec l'imposition de ces idéologies. "