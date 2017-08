Binanatan Ba ni Kardinal Napier ang mga Dubia-Kardinal?

America

Nagpost ng link sa Twitter si Kardinal Wilfrid Napier ng Durban, South Africa, noong ika-10 ng Agosto ng isang op-ed na artikulo ni U.S. Father Louis J. Camelir, orihinal itong inilathala noong Enero sa Hesuitang magazine na. Dinepensahan ni Camelir si Papa Francis sa pagtangging makipagdiyalogo sa mga Dubia kardinal at inakusahan sila ng kung ano-ano "upang hindi maunawaan at — higit pa dito — upang talikuran ang misyon at huwarang ministeryo ni Hesus mismo". Tinawag ni Napier ang artikulong "isa pang interesanteng interpretasyon sa Dubia".Karamihan sa mga Twitter follower ni Napier ay di sang-ayon sa kanya. Isinulat ng isa, "Hindi nagbigay si Camelir ng isang katanggap-tanggap na dahilan upang hindi sagutin ang Dubia". Isa pa, "Interesanteng pagtanggap sa modernong-panahon ng mga Hesuita na hayagang ipinapakita ang kanilang pagmamahal para sa homoseksuwalidad. Anong nangyari sa'yo, Eminence? Sobrang nakakalungkot".