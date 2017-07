Hagamos conocer y amar a María

Mi primera experiencia con Nuestra Señora, particularmente con Nuestra Señora de Aparecida (Brasil) me ocurrió, cuando era todavía niño, y no tenía aun la conciencia formada, como la de un adulto.



Desde los primeros meses de mi vida había tenido problemas de salud y mis padres, devotos de la Virgen, me consagraron a Nuestra Señora de Aparecida.



Rezaron mucho y por largo tiempo pidiendo mi curación y protección a la Virgen.



Desde en ese momento, no volví a enfermarme ni puse nunca los pies en un hospital, salvo cuando me herí jugando con el balón a los 17 años.



Conservo todavía la pequeña imagen que recibí en el momento de esa consagración en mi niñez. En esa época mis padres lo hicieron por mí, ahora soy yo quien ha escogido a la Virgen María como compañera de viaje. La Virgen es la referencia de todas mis reflexiones, mis decisiones y acciones. Ella es mi Madre, quien me escucha, me indica el camino y ¡camina conmigo!

Silvonei José : Director de Radio Vaticano en BrasilEntrevista exclusiva para Un Minuto con MaríaEntrevista de Thácio Siqueira