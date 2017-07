Schönborn: Reuelose Ehebrecher können die Kommunion empfangen

Am 13. Juli behauptete der Wiener Kardinal Christoph Schönborn bei einem Vortrag in der westirischen Stadt Limerick, dass Amoris Laetitia den katholischen Glauben wahrhaft ausdrücke. Das berichtet Greg Daly auf Twitter. Schönborn erklärte, dass die Antwort auf die Dubia (Zweifel) der vier Kardinäle immer „Ja“ laute.Die fünf Dubia sind (vereinfacht):1. Haben Eheleute, die in einer neuen Beziehung so leben, als ob sie verheiratet wären, Zugang zu den Sakramenten?2. Gibt es immer noch absolute moralische Normen, die in sich böse Handlungen ausnahmslos verbieten?3. Gibt es immer noch objektive Situationen der schweren, habituellen Sünde?4. Ist es immer noch wahr, dass Umstände und Absichten eine böse Tat niemals gut oder vertretbar machen können?5. Ist es immer noch wahr, dass das Gewissen keine Ausnahmen von absoluten moralischen Normen legitimieren kann?Das Problem von Schönborns Antwort besteht darin: Wenn die erste Frage mit „Ja“ beantwortet wird, dann müssen die anderen vier mit „Nein“ beantwortet werden.Im Mai 2016 erklärte Papst Franziskus vor dem Präsidium des Lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM, dass Schönborn der beste Interpret für das Verständnis des umstrittenen Kapitels acht von Amoris Laetitia sei, auf das sich die Dubia beziehen.