Монахи-старообрядцы ордена кармелитов наполнили монастырь в Филадельфии жизнью и энергией

Священническому Братству Святого Петра

catholicphilly.com

В июле этого года десять монахинь ордена кармелитов были переведены в город Кармел (штат Филадельфия, США), в котором служило всего три монахини. Возраст вновь прибывших монахинь не превышает 20-30 лет. Многие из них проходили полностью домашнее обучение. Все они прибыли из двух старообрядческих монастырей, расположенных в городах Вальпараисо (штат Небраска) и Элисберг (штат Пенсильвания).Капелан монастыря, расположенного в Филадельфии принадлежит к. По сообщениям, настоятельница монастыря заявила, что все богослужения будут проводиться в соответствии со старообрядческими традициями из-за того, что "монахини предпочитают именно такой способ".