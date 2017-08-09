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Монахи-старообрядцы ордена кармелитов наполнили монастырь в Филадельфии жизнью и энергией
В июле этого года десять монахинь ордена кармелитов были переведены в город Кармел (штат Филадельфия, США), в котором служило всего три монахини. Возраст вновь прибывших монахинь не превышает 20-30 лет. Многие из них проходили полностью домашнее обучение. Все они прибыли из двух старообрядческих монастырей, расположенных в городах Вальпараисо (штат Небраска) и Элисберг (штат Пенсильвания).
Капелан монастыря, расположенного в Филадельфии принадлежит к Священническому Братству Святого Петра. По сообщениям catholicphilly.com, настоятельница монастыря заявила, что все богослужения будут проводиться в соответствии со старообрядческими традициями из-за того, что "монахини предпочитают именно такой способ".
Изображение: catholicphilly.com, #newsYpmefbzaue
Капелан монастыря, расположенного в Филадельфии принадлежит к Священническому Братству Святого Петра. По сообщениям catholicphilly.com, настоятельница монастыря заявила, что все богослужения будут проводиться в соответствии со старообрядческими традициями из-за того, что "монахини предпочитают именно такой способ".
Изображение: catholicphilly.com, #newsYpmefbzaue