AD 2017: SI CHIUDE "L'ETA DI CAINO" -1999/2017 (serva di Dio T. Neumann). E ora cosa accadrà...?

Teresa Neumann (serva di Dio)

stata, nelle sue visioni simboliche, di una chiarezza e di una precisione impressionanti nel descrivere, anticipandoli, i tempi che stiamo vivendo.

Nei sogni e nelle percezioni profetiche la Neumann indicò il massimo potere e dominio delle incarnazioni sataniche in un periodo che da lei appellato "l'età di Caino", compreso tra il 1999 e il 2017.

"… la grande piaga si aprirà nel 1999 e sanguinerà per diciotto anni: sarà questo il tempo di Caino" (si noti: d

ciotto anni sono la somma del numero della bestia, cioè 6+6+6=18, svelato dall'apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse (13, 18)...

"Vedo rovesciare sulla terra una cesta piena di serpenti che strisciano sulle città e sulle campagne, distruggendo tutto. Sarà in questa età che trionferanno l'ignoranza, il disprezzo per la cultura, l'arroganza, la superbia, la violenza, il materialismo".

"Sul trono più elevato ho visto sedere il serpente dei serpenti. E ho visto l'asino dettare legge al leone... In quel tempo, troppi leoni avranno il cuore dell'asino e si lasceranno trarre in inganno".

Ho visto affidare il mondo a bestie orrende, con la testa d'asino e il corpo da serpente".

"Arriverà un momento in cui l'uomo e la terra saranno sporchi e corrotti a tal punto che non ci sarà altra soluzione al di fuori di quella di una pulizia generale, di un diluvio. Ma questa volta sarà un diluvio di fuoco".

La Neumann vide, nelle estasi, il cimitero nel quale vengono sepolti i sogni dell’uomo ed un epitaffio con una scritta significativa: "

Qui giace l’uomo che si credeva un Dio"

. Alla fine di tutto, però, è annunciata

una consolante promessa

: «

Quando la purificazione sarà completata, riprenderà la vita. Ma l’uomo nuovo indosserà “ un abito nuovo ”: l’abito dell’umiltà e della fede ».

